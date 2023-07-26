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Азійська збірна скористалась легким графіком на старті турніру.

Жіночий чемпіонат світу-2023, що цими днями триває на теренах Австралії та Нової Зеландії, продовжився матчами другого туру групового етапу.

У рамках квартету C збірні Японії та Коста-Рики з’ясовували сильнішого в матчі на стадіоні Форсайт Барр у місті Данідін.

Представниці азійського футболу мали статус явних фавориток пари та радо ним скористались посеред першого тайму, коли здійснили подвійний удар по захисту суперниць.

Від такого удару команда з Північної Америки не змогла оговтатись ні до перерви, ані після відпочинку, тож лише трохи зуміла змістити акценти подалі від власних воріт, тоді як тотальна перевага все одно зберігалась за Японією.

Команда Футоші Ікеди в підсумку очолює квартет, де також присутні Іспанія та Замбія, із сімома "сухими" м’ячами в активі та максимально можливою кількістю очок.

Японія — Коста-Рика 2:0

Голи: Наомото, 25, Фудзіно, 27

Японія: Ямасіта — Міяке, Кумагаї, Мінамі — Сімідзу (Морія, 90+1), Хаясі (Нагано, 74), Наомото (Сейке, 74), Хасегава, Сугіта — Фудзіно (Міязава, 59), Міна (Уекі, 59).

Коста-Рика: Вега — Ф. Вільялобос, де лос Анхелес Бенавідес, Альварес (Г. Вільялобос, 46) — Гонсалес, Агілар, Гомес (Родрігес, 64), Елісондо — Монге, Салас (Скотт, 76), Чінчілья.

Попередження: Чінчілья.