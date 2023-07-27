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33-річний футболіст продовжить кар'єру у саудівському клубі.

Джордан Гендерсон перейшов до Аль-Іттіфака, підтвердив офіційний сайт Ліверпуля.

"You'll never walk alone". Гендерсон попрощався із фанатами Ліверпуля перед переїздом до Саудівської Аравії

"Оскільки його кар'єра на Енфілді добігає кінця, всі в клубі хочуть висловити свою вдячність за все, що Джордан зробив для нас за 12 років", — сказано на офіційному сайті "червоних".

За чутками, за свого футболіста Ліверпуль отримає 14 мільйонів євро.

Зазначимо, що головним тренером Аль-Іттіфака є Стівен Джеррард – легенда Ліверпуля.

Нагадаємо, Джордан Гендерсон виступав за Ліверпуль з літа 2011 року. З того моменту він провів у футболці "червоних" 492 поєдинки, у яких йому вдалося забити 33 голи та віддати 61 результативну передачу.