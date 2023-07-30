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Відбувся черговий матч жіночого мундіалю.

У черговому матчі другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Марокко здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у дебюті зустрічі, коли на шостій хвилині результативним ударом відзначилася нападаюча Ібтіссам Жраїді.

Південна Корея — Марокко 0:1

Гол: Жраїді, 6.

Після двох турів Марокко набрало три очки та посідає третє місце у групі Н, а Південна Корея має нуль балів.

Інший матч цієї ж групи між збірними Німеччини та Колумбії відбудеться сьогодні, 30 липня, о 12:30 за київським часом.