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Відбувся черговий матч жіночого мундіалю.

У черговому матчі другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 збірна Ямайки мінімально обіграла Панаму з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 56 хвилині, а його автором стала ямайська захисниця Еллісон Свобі.

Після двох турів Франція лідирує у групі F, набравши чотири очки. Стільки ж балів у Ямайки на другому місці. Бразилія йде на третій сходинці, набравши три бали, а у Панами нуль у графі набраних очок.

У наступному турі Ямайка зіграє проти Бразилії, а Панама зустрінеться із Францією. Матчі відбудуться 2 серпня о 13:00 за київським часом.