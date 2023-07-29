Відбувся черговий матч жіночого мундіалю.
Панама - Ямайка, Getty Images
29 липня 2023, 17:27
У черговому матчі другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 збірна Ямайки мінімально обіграла Панаму з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на 56 хвилині, а його автором стала ямайська захисниця Еллісон Свобі.
Після двох турів Франція лідирує у групі F, набравши чотири очки. Стільки ж балів у Ямайки на другому місці. Бразилія йде на третій сходинці, набравши три бали, а у Панами нуль у графі набраних очок.
У наступному турі Ямайка зіграє проти Бразилії, а Панама зустрінеться із Францією. Матчі відбудуться 2 серпня о 13:00 за київським часом.