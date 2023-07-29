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Відбувся черговий матч жіночого мундіалю.

У черговому матчі другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу збірна Франції здобула перемогу над Бразилією з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 18 хвилині результативним ударом відзначилася француженка Юджина ле Сомме.

На 58 хвилині Бразилія змогла зрівняти цифри на табло зусиллями Дебіньї, але останнє слово було за Францією, коли на 83 хвилині переможний м'яч забила Венді Ренар.

Інший матч групи F проходить нині — у ньому зустрічаються збірні Панами та Ямайки.

Франція — Бразилія 2:1

Голи: Ле Сомме, 18, Ренар, 83 — Дебінья, 58.