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Аж 15 представників з країни-агресора отримали посади.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням розглянути ситуацію щодо присутності в органах європейського футбольного союзу представників країни-агресора.

УАФ звернула увагу на те, що на посади в адміністративних органах УЄФА (комітетах, органах і панелях) на період із 2023-го по 2027 рік були обрані та переобрані 15 росіян.

"Аби дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, притаманних європейській футбольній сім'ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість відсторонити представників терористичної держави від своїх обов'язків в УЄФА", — зокрема, йдеться в листі УАФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з сезону-2023/24 клуби УПЛ самі платитимуть за VAR, навіть якщо призначення йде від УАФ.