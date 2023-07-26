Україна

Нововведення від Української Прем'єр-Ліги.

Як зазначається в офіційному документі УАФ про "Положення про порядок застосування системи VAR у змаганнях з футболу серед професійних команд на змагальний сезон-2023/2024", для проведення матчу із застосуванням VAR клуби УПЛ та ПФЛ мають надіслати відповідну заявку не пізніше ніж за 9 днів до дня зустрічі.

"Якщо від клубів УПЛ не було отримано достатньої кількості заявок, відповідна комісія УАФ самостійно приймає рішення про призначення VAR на матчі УПЛ, за якими не було отримано заявок від клубів. Отже, клуби зобов'язані здійснити всі необхідні платежі за застосування VAR та за арбітраж відеотехнічних осіб матчу.

Якщо було отримано таку кількість заявок, яка перевищує кількість систем (фургонів) VAR та їх можливості покрити матчі у конкретному турі УПЛ, ця комісія самостійно приймає рішення про призначення VAR на такі матчі УПЛ. І в цьому випадку клуби також зобов'язані здійснити всі необхідні платежі за застосування VAR та за арбітраж відеотехнічних осіб матчу ", — йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше УАФ сама платила за VAR на матчах, які обирала УПЛ.

До речі, Полісся оплатило нову систему VAR для УПЛ.