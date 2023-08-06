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Відбувся черговий матч 1/8 фіналу жіночого мундіалю.

У черговому матчі 1/8 фіналу жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Швеції у серії післяматчевих пенальті обіграла національну команду США.

Основний час матчу, як і додатковий, закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

За статистикою перевага була на боці американок, як і кількість ударів – 21:7. Шведки лише раз потрапили у площину воріт збірної США.

Однак у серії пенальті сильнішою виявилася збірна Швеції з рахунком 5:4.

Таким чином, Швеція вийшла до чвертьфіналу, де зіграє проти Японії, яка вибила Норвегію.