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Захисник покинув Рому заради грошей.

Представники Саудівської Аравії продовжують переманювати футболістів провідних команд європейських ліг.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт Аль-Ахлі, новачком команди став захисник Роджер Ібаньєс, який до цього виступав за Рому.

За минулий сезон Ібаньєс провів 48 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома результативними ударами.

Деталі угоди не розголошуються, проте раніше повідомлялось, що 25 млн євро + 10 млн євро у вигляді бонусів за придбання гравця на рахунки Роми та контракт до 2026 року із зарплатнею в 10 млн євро за сезон для самого Роджера виявилось достатньо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома була зацікавлена в продажу Ібаньєса та вже знайшла йому потенційну заміну.