Італія

Чергові великі гроші від клубу з Саудівської Аравії.

Бразильський центральний захисник Роджер Ібаньєс є невід’ємною складовою італійської Роми вже не перший рік, перейшовши до клубу за 9 млн євро зі складу бергамаської Аталанти.

Із моменту завершення його повноцінного трансферу минуло вже два роки й станом на зараз "вовки" змирились із думкою щодо можливого відходу 24-річного виконавця.

Однак очікувалось, що Ібаньєс вирішить піднімати рівень виступів у власній професійній кар’єрі, відгукнувшись хоча б на пропозицію Ноттінгем Форест чи мадридського Атлетіко.

Однак останні новини з Апеннінського півострова вказують нам на те, що аравійський Аль-Ахлі є дуже близьким до того, аби завершити трансфер бразильця вже найближчим часом.

25 млн євро + 10 млн євро у вигляді бонусів за придбання гравця на рахунки Роми та контракт до 2026 року із зарплатнею в 10 млн євро за сезон для самого Роджера — цього виявилось достатньо для того, аби всіх переконати.

Аталанта при цьому отримає 10% від фінальної вартості гравця.

За минулий сезон Ібаньєс провів 48 матчів, забивши три голи.