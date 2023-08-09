Італія

Рома непогано заробила на продажі захисника.

Бразильський центральний захисник Роджер Ібаньєс став гравцем саудівського Аль-Ахлі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже уклали контракт, термін якого невідомий. Рома отримає за бразильця 28,5 млн євро. Ще 3 мільйони Аль-Ахлі може заплатити у вигляді бонусів. Також Рома отримає 20% відсотків від суми наступного продажу футболіста.

За минулий сезон Ібаньєс провів 48 матчів, забивши три голи.

Раніше Аль-Ахлі підписав Ріяда Мареза.