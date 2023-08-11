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Відбувся ще один чвертьфінальний поєдинок жіночого мундіалю.

У ще одному чвертьфінальному матчі жіночого чемпіонату світу 2023 збірна Швеції обіграла Японію з рахунком 2:1 та вийшла до півфіналу турніру.

Перемогу шведкам принесли забиті м'ячі у виконанні Аманди Ілестедт та Філіппи Ангельдаль, яка реалізувала пенальті на початку другого тайму.

На 74 хвилині японки отримали право на свій одинадцятиметровий удар, але Ріко Уекі не змогла реалізувати пенальті. Проте гол престижу було забито на 81 хвилині, а його автором стала Хонока Хаясі.

Таким чином, Швеція вийшла до півфіналу жіночого ЧС-2023, де зіграє проти Іспанії, яка напередодні здолала Нідерланди (2:1).

Японія — Швеція 1:2

Голи: Хаясі, 87 — Ілестедт, 32, Ангельдаль, 51 (з пенальті).