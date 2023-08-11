Інше

Колишній голкіпер Челсі помилився.

В рамках поєдинку першого туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу Аль-Ахлі приймав на своєму полі Аль-Хазем.

Хет-трік Роберто Фірміно допоміг господарям набрати три бали, проте не всі зіркові новачки зіграли на найвищому рівні.

На початку другого тайму Едуар Менді, що раніше грав за Челсі, подарував м'яч Віньї та отримав його назад за спину.

Відео гола:

Якщо в вас не відображається відео гола, то спробуйте вимкнути блокування реклами або дивіться його в нашому телеграм-акаунті.