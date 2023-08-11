Італія

Клуб написав цікавий коментар щодо ситуації.

Лаціо висміяв Роджера Ібаньєса та Рому після офіційного оголошення про його продаж саудівському Аль-Ахлі.

Рома надіслала коротке повідомлення, підтверджуючи відхід Ібаньєса у Twitter, на яке Лаціо відповів заплаканим емодзі, чим порадував тисячі вболівальників в Інтернеті.

Протягом трьох з половиною років перебування на Стадіо Олімпіко Ібаньєсу було важко в іграх проти Лаціо, особливо в Серії А.

Минулого сезону індивідуальна помилка коштувала «Ромі» всіх трьох очок, оскільки удар Феліпе Андерсона закріпив перемогу "б’янкочелесті" з рахунком 1:0, потім, у березні, Лаціо переміг з ідентичним рахунком у чемпіонаті проти свого історично самого головного суперника, а Ібаньєс окрім помилки був вилучений за другу жовту картку лише через 32 хвилини на полі.