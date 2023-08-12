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Відбулися чергові чвертьфінальні матчі жіночого мундіалю.

Сьогодні, 12 серпня, пройшли ще два чвертьфінальні матчі жіночого чемпіонату світу 2023 року.

У першій грі збірна Австралії змогла здобути перемогу над національною командою Франції за підсумками серії пенальті.

Основний час матчу закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. У серії одинадцятиметрових ударів футболістки пробили по десять ударів і зрештою австралійки були сильнішими з рахунком 7:6.

Таким чином, Австралія вперше у своїй історії вийшла до півфіналу жіночого мундіалю. До цього було сім спроб, які максимум, закінчувалися в 1/4 фіналу турніру.

Австралія — Франція 0:0 (по пенальті 7:6)

У другому чвертьфіналі збірна Англії обіграла Колумбію з рахунком 2:1.

Перемогу англійкам принесли забиті м'ячі у виконанні Лорен Гемп та Алесії Руссо. Єдиний м'яч у складі колумбійок забила Лейсі Сантос, яка відкрила рахунок наприкінці першого тайму.

Англія — Колумбія 2:1

Голи: Гемп, 45+7, Руссо, 63 — Сантос, 44.

У півфіналі жіночого мундіалю Англія зіграє проти Австралії. В іншій парі зустрінуться Іспанія та Швеція.