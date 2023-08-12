Відбулися чергові чвертьфінальні матчі жіночого мундіалю.
Австралія - Франція, Getty Images
12 серпня 2023, 17:53
Сьогодні, 12 серпня, пройшли ще два чвертьфінальні матчі жіночого чемпіонату світу 2023 року.
У першій грі збірна Австралії змогла здобути перемогу над національною командою Франції за підсумками серії пенальті.
Основний час матчу закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. У серії одинадцятиметрових ударів футболістки пробили по десять ударів і зрештою австралійки були сильнішими з рахунком 7:6.
Таким чином, Австралія вперше у своїй історії вийшла до півфіналу жіночого мундіалю. До цього було сім спроб, які максимум, закінчувалися в 1/4 фіналу турніру.
Австралія — Франція 0:0 (по пенальті 7:6)
У другому чвертьфіналі збірна Англії обіграла Колумбію з рахунком 2:1.
Перемогу англійкам принесли забиті м'ячі у виконанні Лорен Гемп та Алесії Руссо. Єдиний м'яч у складі колумбійок забила Лейсі Сантос, яка відкрила рахунок наприкінці першого тайму.
Англія — Колумбія 2:1
Голи: Гемп, 45+7, Руссо, 63 — Сантос, 44.
У півфіналі жіночого мундіалю Англія зіграє проти Австралії. В іншій парі зустрінуться Іспанія та Швеція.