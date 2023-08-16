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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку Суперкубку УЄФА, у якому зіграють Манчестер Сіті та андалузька Севілья.

Англійський Манчестер Сіті та іспанська Севілья в матчі на пірейському стадіоні Георгіос Караїскакіс розіграють поміж собою Суперкубок УЄФА-2023.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Бернлі (3:0), залучив до стартового складу Йошко Гвардіола до центру захисту, тоді як Ковачич долучиться до опорної зони, а Палмер та Гріліш зіграють в лінії атакувальних півзахисників.

Хосе Луїс Менділібар, на тлі поразки від Валенсії (1:2), використав із перших хвилин Жордана в опорній зоні, тоді як Торрес зіграє в центрі атакувального півзахисту.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке — Ковачич, Родрі — Палмер, Фоден, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Діаш, Філліпс, Стоунз, Лапорт, Альварес, Гомес, Перроне, Бобб, Льюїс, Макейті.



Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Жордан, Ракітич — Окампос, Торрес, Ламела — Ен-Несірі.