Стали відомі стартові склади команд для поєдинку Суперкубку УЄФА, у якому зіграють Манчестер Сіті та андалузька Севілья.
Йошко Гвардіол, Getty Images
16 серпня 2023, 21:30
Англійський Манчестер Сіті та іспанська Севілья в матчі на пірейському стадіоні Георгіос Караїскакіс розіграють поміж собою Суперкубок УЄФА-2023.
Хосеп Гвардіола, після перемоги над Бернлі (3:0), залучив до стартового складу Йошко Гвардіола до центру захисту, тоді як Ковачич долучиться до опорної зони, а Палмер та Гріліш зіграють в лінії атакувальних півзахисників.
Хосе Луїс Менділібар, на тлі поразки від Валенсії (1:2), використав із перших хвилин Жордана в опорній зоні, тоді як Торрес зіграє в центрі атакувального півзахисту.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке — Ковачич, Родрі — Палмер, Фоден, Гріліш — Голанд.
Запасні: Ортега, Карсон, Діаш, Філліпс, Стоунз, Лапорт, Альварес, Гомес, Перроне, Бобб, Льюїс, Макейті.
Запасні: Дмитрович, Гаттоні, Педроса, Монтіель, Сусо, Мір, Корона, Соу, Гомес, Хуанлу, Салас, Буено.
Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Жордан, Ракітич — Окампос, Торрес, Ламела — Ен-Несірі.
Гра Манчестер Сіті — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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