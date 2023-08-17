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Форвард розповів деталі свого переходу.

Кількома днями раніше бразильський нападник Неймар перейшов зі французького Парі Сен-Жермен до аравійського Аль-Хіляля на контракт із рекордною для світового футболу заробітною платнею.

Після здійснення трансферу 31-річний виконавець поділився власними джерелами натхнення на подібний крок.

"Мене мотивують виклики. Тому я тут для того, щоб допомогти місцевій лізі розвивається все більше і більше.

Кріштіану Роналду був піонером усього цього "європейського руху" до Саудівської Аравії. Усі тоді називали його божевільним, а сьогодні всі бачать, як ліга Саудівської Аравії росте все більше і більше.

Я тут для того, аби допомогти продовжувати цей рух.

Я також радий буду побачити в суперниках якісних гравців у складах інших команд. Це дійсно захоплює. Коли я зустрінуся з Кріштіану Роналду, Бензема, Фірміно, хвилювання буде ще більшим.

Тож я дуже радий приєднатися до цієї ліги, і я впевнений, що наші матчі проти них будуть чудовими", — заявив бразильський виконавець.

Окрім Неймара, за Аль-Хіляль також виступають Муса Марега, Малком, Сергій Мілінкович-Савич, Рубен Невеш та Каліду Кулібалі.