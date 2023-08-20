Коштовний новачок не може тренуватись.
Неймар, twitter.com/Alhilal_FC
20 серпня 2023, 10:01
Експансія Саудівської Аравії на європейський трансферний ринок досі триває й найкоштовнішими придбанням цього літа, передусім — через умови особистого контракту з шаленою зарплатнею, стало придбання Аль-Хілялем бразильського нападника Неймара з Парі Сен-Жермен.
31-річний виконавець був офіційно презентований в якості новачка клубу кількома днями раніше, пообіцявши написати "нову сторінку в спортивній історії".
Проте робити це форвард на новому місці розпочне не одразу — як повідомила прес-служба Аль-Хіляля, Неймар прибув до Саудівської Аравії з пошкодженням, відновлення від якого триватиме певний невизначений час.
Наразі гравець не може тренуватись, тож про його залучення до офіційних матчів не йдеться.
Неймар у минулому сезоні відіграв 29 матчів, забив 18 голів та віддав 17 гольових передач.