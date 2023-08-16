Бразилець переїхав на Ближній Схід.
Неймар, GETTY IMAGES
16 серпня 2023, 13:19
Новачок Аль-Хіляля Неймар прокоментував свій перехід в саудівський клуб.
"Я багато чого досяг в Європі, насолоджуючись особливими моментами, але завжди хотів бути міжнародним гравцем, випробовуючи нові виклики та можливості в нових місцях.
Хочу написати нову спортивну історію, а місцевий чемпіонат наразі має колосальну енергію та якісних гравців.
Я став частиною довгого списку бразильських гравців, які грали в Саудівській Аравії протягом багатьох років, тому вважаю це місце бажаним.
Я люблю перемагати та забивати голи, і планую продовжувати це робити й в Саудівській Аравії з Аль-Хілалем", — сказав Неймар.
В Аль-Хілялі Неймар заробить гарантовані 300 мільйонів доларів США, проте ця сума може збільшитися до 400 мільйонів доларів за рахунок бонусів та комерційних угод.