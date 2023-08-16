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Бразилець переїхав на Ближній Схід.

Новачок Аль-Хіляля Неймар прокоментував свій перехід в саудівський клуб.

"Я багато чого досяг в Європі, насолоджуючись особливими моментами, але завжди хотів бути міжнародним гравцем, випробовуючи нові виклики та можливості в нових місцях.

Хочу написати нову спортивну історію, а місцевий чемпіонат наразі має колосальну енергію та якісних гравців.

Я став частиною довгого списку бразильських гравців, які грали в Саудівській Аравії протягом багатьох років, тому вважаю це місце бажаним.

Я люблю перемагати та забивати голи, і планую продовжувати це робити й в Саудівській Аравії з Аль-Хілалем", — сказав Неймар.

В Аль-Хілялі Неймар заробить гарантовані 300 мільйонів доларів США, проте ця сума може збільшитися до 400 мільйонів доларів за рахунок бонусів та комерційних угод.