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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та київська Оболонь.

Дніпровський Дніпро-1 та київська Оболонь відкриють недільну частину програми четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на ужгородському Авангарді.

Олександр Кучер, після нічиєї проти празької Славії (1:1), залучив до стартового складу Сватка до центру захисту, тоді як Горін зіграє в опорній зоні, а Білл та Лєднєв складу фланги півзахисту. Ківінда зіграє на вістрі атаки.

Валерій Іващенко, на тлі поразки від одеського Чорноморця (0:2), використав із перших хвилин Суханова, Вовкуна та Лук'янчука в обороні, тоді як Нагієв зіграє праворуч у півзахисті, а на вістрі вийде Тарануха.

Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч, Сваток, Кравець, Каплієнко — Рубчинський, Горін — Білл, Піхальонок, Лєднєв — Ківінда.

Запасні: Макс Валеф, Крапивцов, Горбунов, Танчик, Пуріта, Гаджиєв, Бабенко, Когут, Мірошніченко, Пірес, Маркос, Філіппов.



Оболонь: Федорівський — Нагієв, Вовкун, Приймак, Лук’янчук, Осман — Черненко, Мороз, Слободян — Суханов, Тарануха.