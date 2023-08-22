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Другий клуб у тренерській кар'єрі відомого аргентинського нападника.

Індепендьєнте офіційно оголосив про призначення нового головного тренера своєї першої команди, яким став колишній форвард Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ювентуса та інших клубів Карлос Тевес.

39-річний аргентинський фахівець підписав із клубом вищого дивізіону Аргентини контракт, строки дії та фінансові умови якого не повідомляються.

Минулий сезон Індепендьєнте завершив на підсумковому 24 місці з 28 команди, опинившись від останньої сходинки всього в шести очках.

Раніше Карлос Тевес очолював у своїй тренерській кар'єрі лише Росаріо Сентраль, в якому він пропрацював з кінця червня 2022 по 3 листопада того ж року без якихось визначних успіхів.