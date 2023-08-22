Другий клуб у тренерській кар'єрі відомого аргентинського нападника.
Карлос Тевес, Індепендьєнте
22 серпня 2023, 18:59
Індепендьєнте офіційно оголосив про призначення нового головного тренера своєї першої команди, яким став колишній форвард Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ювентуса та інших клубів Карлос Тевес.
39-річний аргентинський фахівець підписав із клубом вищого дивізіону Аргентини контракт, строки дії та фінансові умови якого не повідомляються.
Минулий сезон Індепендьєнте завершив на підсумковому 24 місці з 28 команди, опинившись від останньої сходинки всього в шести очках.
Раніше Карлос Тевес очолював у своїй тренерській кар'єрі лише Росаріо Сентраль, в якому він пропрацював з кінця червня 2022 по 3 листопада того ж року без якихось визначних успіхів.