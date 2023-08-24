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Європа може недорахуватись дуже талановитого виконавця.

Іспанський центральний півзахисник Габрі Вейга в минулому сезоні зробив лише свої перші кроки в "дорослому" футболі, проте неабияк доклався до порятунку Сельти з Віго із зони вильоту наприкінці футбольного року.

Прогрес 21-річного юнака не залишився при цьому без уваги великих клубів, і якщо англійський Ліверпуль так і не визначився остаточно щодо власного інтересу в його придбанні, то італійський Наполі діяв більш рішуче.

Фактично, станом на зараз, усі домовленості щодо переїзду гравця до складу "Партенопеї" були досягнуті.

Однак, як це повсякчас буває на ринку, в останній момент з’явились ще більша пропозиція. Так, із Саудівської Аравії.

Аль-Ахлі запропонував виплатити 40 млн євро, що перебачено контрактом футболіста з Сельтою, а сам гравець отримає угоду до 2027 року із зарплатнею в 12,5 млн євро за сезон.

Наполі тим часом пропонує 36 млн євро, із урахуванням бонусів, та 2,2 млн євро зарплатні на рік і не планує при цьому збільшувати власну ставку.

Вейга за минулий сезон відіграв 40 матчів, забивши 11 голів та віддавши чотири гольові передачі.