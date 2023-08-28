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Іспанський нападник записав на свій рахунок чотири м'ячі.

Колишній нападник Динамо Київ Фран Соль, який наразі виступає за АЕК з Ларнаки відзначився покером в матчі шостого туру місцевого чемпіонату.

Форвард тричі вразив ворота Етнікоса ще в першій половині гри, а в другому таймі забив лише раз.

Зазначимо, що матч завершився нічийним результатом з рахунком 5:5.

До цього 31-річний футболіст належав Динамо, але останнім часом іспанець виступав на правах оренди за Тенеріфе, Ейбар та Малагу. Нагадаємо, що у 2019 році київський клуб придбав Соля за 3,5 мільйона євро.

Минулого сезону Соль виступав за Малагу в Сегунді: на його рахунку три голи та результативна передача в 32 іграх.

Нагадаємо, раніше Фран заявив, що не бачить 95 мільйонів різниці між Мудриком та Циганковим.