Інше

Голкіпер знову виступатиме за національну команду.

Андре Онана повернувся до збірної Камеруну, повідомив офіційний твіттер-аккаунт Федерації футболу.

Воротар Манчестер Юнайтед потрапив у заявку національної команди на матч проти збірної Бурунді у рамках кваліфікації Кубка африканських націй. Гра відбудеться 12 вересня.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Онана виник конфлікт із головним тренером збірної Камеруну Рігобером Сонгом через тактику на чемпіонаті світу-2022.

Зазначимо, що у грудні 2022 року Онана заявив про завершення кар'єри у збірній.