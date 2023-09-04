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Допомагаємо та наближаємо перемогу України разом!

В кінці серпня бійці третьої Окремої штурмової бригади, що працює на східному напрямку фронту, потребували термінової допомоги з придбанням пікапу, який значно б полегшив виконання бойових завдань. Про це вони написали в листі до редакції сайту Football.ua та прислали відповідне відеозвернення.

За акцію відповідав Сергій Сидоренко, який уже не вперше допомагає бригаді. Він знайшов потрібний транспорт, на який потрібно було зібрати 195 тисяч гривень.

У зв'язку з цим Football.ua оголосив збір необхідної суми, щоб усі небайдужі приєдналися до нього та зробили свій внесок у захист нашої країни від ворога.

Через тиждень Football.ua може з гордістю оголосити, що збір закрито та завершено завдяки вашій підтримці!

Суму було зібрано і незабаром пікап допомагатиме нашим бійцям наближати Україну до перемоги у війні.

Дякуємо! Слава Україні!