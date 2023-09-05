Інше

Гравець збірної Гамбії покинув Італію.

Лівий вінгер Муса Барроу став гравцем Ат-Таавуна, повідомив офіційний сайт клубу.

24-річний гравець підписав контракт, розрахований до червня 2026 року. За даними transfermarkt, Болонья отримала за нападника 8 мільйонів євро.

У минулому сезоні Барроу зіграв у 35 матчах в усіх турнірах за італійський клуб, забивши 3 голи та віддавши 8 гольових передач.

Новий клуб гамбійця після 5 турів займає друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, поступаючись Аль-Хілялю за різницею забитих-пропущених.