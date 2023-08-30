Італія

Солідне підкріплення для клубу з однойменного міста.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів із двома футболістами — захисником Лестера Віктором Крістіансеном та вінгером Мілана Алексісом Салемакерсом.

Обидві орендні угоди розраховані на один рік — в обох угодах прописано суму викупу, яка становить 10 мільйонів євро.

При цьому оренда Салемакерса оцінюється в 500 тисяч євро, а Крістіансена – один мільйон євро.

Минулого сезону Салемакерс провів 39 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти. На рахунку Крістіансена — 14 матчів та одна гольова передача.

Після двох турів Болонья набрала одне очко та посідає 14 місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч клуб проведе проти Кальярі – гра відбудеться 2 вересня о 19:30 за київським часом.