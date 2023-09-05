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Ліонель Скалоні викликав нападника на майбутні матчі.

Ліонель Мессі прибув до розташування збірної Аргентини на матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026, повідомила прес-служба аргентинської команди у Twitter.

Раніше 36-річний Мессі заявляв, що мундіаль 2022 був останнім у його кар'єрі.

У вересні збірна Аргентини має провести два матчі в рамках кваліфікації чемпіонату світу. Суперниками аргентинців стануть національні команди Еквадору та Болівії. Кваліфікаційні ігри відбудуться 8 та 12 вересня відповідно.

Загалом, головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні викликав до національної команди 32 футболісти.