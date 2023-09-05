Інше

Данський голкіпер знайшов новий клуб.

Каспер Шмейхель після розірвання контракту з Ніццою знаходився в пошуках нового клубу і знайшов нове місце роботи.

Як повідомляє офіційний сайт Андерлехту, клуб підписав однорічний контракт з данським голкіпером. Присутня опція подовження ще на рік.

У минулому сезоні данець провів 46 матчів за французький клуб у всіх турнірах, пропустив 47 м'ячів та 13 разів зберіг ворота недоторканими. Портал transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Аугустінссон перейшов до Андерлехта на правах оренди.