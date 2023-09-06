Гравець розповів про свої плани на цьому етапі кар'єри.
Еден Азар - Getty Images
06 вересня 2023, 22:35
Еден Азар розповів про нинішній період своєї кар'єри - цитує іспанський портал AS.
"Поступово настав час насолоджуватися життям зі своєю родиною та друзями. Випиваю кілька сортів пива Jupiler.
Я завжди буду фанатом збірної Бельгії. І красивого футболу. Регулярно носив цю капітанську пов'язку з великою честю".
Минулого сезону він провів 9 матчів у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів, забив лише 1 гол у цих турнірах.