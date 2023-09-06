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Гравець розповів про свої плани на цьому етапі кар'єри.

Еден Азар розповів про нинішній період своєї кар'єри - цитує іспанський портал AS.

"Поступово настав час насолоджуватися життям зі своєю родиною та друзями. Випиваю кілька сортів пива Jupiler.

Я завжди буду фанатом збірної Бельгії. І красивого футболу. Регулярно носив цю капітанську пов'язку з великою честю".

Минулого сезону він провів 9 матчів у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів, забив лише 1 гол у цих турнірах.