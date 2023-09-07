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Нападник виступатиме під керівництвом Стівена Джеррарда.

Ямайський лівий вінгер Демарай Грей підписав з Аль-Іттіфаком угоду, розраховану до 2027 року, повідомляє офіційний сайт саудівського клубу.

27-річний нападник виступатиме разом із Джорданом Гендерсоном, Джорджиньо Вейналдумом та Мусою Дембеле. Офіційна сума трансферу наразі не повідомляється, проте раніше ймовірну вартість гравця озвучив журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Демарай Грей провів 36 матчів за Евертон в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав один асист. Його новий клуб після 5-ти турів у чемпіонаті Саудівської Аравії йде п'ятим.