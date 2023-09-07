Португальський нападник Ан-Насра заявив, що конкуренція між ним та Мессі скінчилась.
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Getty Images
07 вересня 2023, 18:15
Кріштіану Роналду вважає, що ті, кому подобається він, не повинні ненавидіти Ліонеля Мессі та навпаки, передає португальське видання Record.
Обговорюючи своє суперництво з Мессі, португалець відзначив їхні спільні досягнення та зроблений у футбольну історію внесок обох.
"Ми змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Він (Мессі) пішов своїм шляхом, я пішов своїм. З того, що я бачив, у нього все добре, як і в мене", – каже 38-річний нападник.
Він також зазначає, що їхня з Мессі спадщина живе, проте він вже не бачить такого суперництва з ним, як раніше.
"Ми багато разів ділили сцену, протягом 15 років. Я не кажу, що ми друзі, я ніколи не вечеряв з ним, але ми професійні колеги і поважаємо один одного", – підкреслив гравець саудівського Ан-Насра.
Раніше повідомлялося, що вперше з 2003 року опинився поза списком номінантів на Золотий м'яч.