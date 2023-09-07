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Португальський нападник Ан-Насра заявив, що конкуренція між ним та Мессі скінчилась.

Кріштіану Роналду вважає, що ті, кому подобається він, не повинні ненавидіти Ліонеля Мессі та навпаки, передає португальське видання Record.

Обговорюючи своє суперництво з Мессі, португалець відзначив їхні спільні досягнення та зроблений у футбольну історію внесок обох.

"Ми змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Він (Мессі) пішов своїм шляхом, я пішов своїм. З того, що я бачив, у нього все добре, як і в мене", – каже 38-річний нападник.

Він також зазначає, що їхня з Мессі спадщина живе, проте він вже не бачить такого суперництва з ним, як раніше.

"Ми багато разів ділили сцену, протягом 15 років. Я не кажу, що ми друзі, я ніколи не вечеряв з ним, але ми професійні колеги і поважаємо один одного", – підкреслив гравець саудівського Ан-Насра.

Раніше повідомлялося, що вперше з 2003 року опинився поза списком номінантів на Золотий м'яч.