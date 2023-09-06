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Таке сталося вперше із 2003 року.

Сьогодні, 6 вересня, французький журнал France Football опублікував список із 30 номінантів на нагороду Золотий м'яч.

У заповітний список найкращих не потрапив колишній нападник МЮ та мадридського Реала Кріштіану Роналду, який нині виступає за саудівський Ан-Наср.

Для 38-річного португальця це сталося вперше з далекого 2003 року.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ан-Насру взимку цього року, підписавши контракт до 2025 року. На рахунку португальця 20 забитих м'ячів та сім асистів у 24 матчах за саудівський клуб.

Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться у Парижі, 30 жовтня.