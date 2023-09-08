Ганс-Дітер Флік зробив свій вибір.
ІЛКАЙ ГЮНДОГАН, GETTY IMAGES
08 вересня 2023, 14:26
Ілкай Гюндоган став капітаном збірної Німеччини. Таке рішення ухвалив головний тренер національної команди Ганс-Дітер Флік.
Крім того, Йосуа Кімміх став віце-капітаном.
"Я вирішив віддати капітанську пов'язку Гюндогану. Разом із Кімміхом у нас тепер є дует лідерів.
Я дуже радий, що ми ухвалили це рішення. Це також надає нам більше енергії", – наводить слова Фліка Bayern & Germany.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині вийде документальний серіал про токсичну атмосферу команди на ЧС-2022.