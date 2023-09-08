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Ганс-Дітер Флік зробив свій вибір.

Ілкай Гюндоган став капітаном збірної Німеччини. Таке рішення ухвалив головний тренер національної команди Ганс-Дітер Флік.

Крім того, Йосуа Кімміх став віце-капітаном.

"Я вирішив віддати капітанську пов'язку Гюндогану. Разом із Кімміхом у нас тепер є дует лідерів.

Я дуже радий, що ми ухвалили це рішення. Це також надає нам більше енергії", – наводить слова Фліка Bayern & Germany.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині вийде документальний серіал про токсичну атмосферу команди на ЧС-2022.