ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Прем'єра відбудеться у п'ятницю.

У п'ятницю відбудеться прем'єра документального серіалу Amazon Prime про виступ збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

У серіалі розкажуть про токсичну атмосферу, яка весь час була у складі німецької команди під час тренувань у Катарі, повідомляє Sport.

Буде показаний один з епізодів, коли Йозуа Кімміх і Антоніо Рюдігер посварилися. В іншому епізоді Рюдігер штовхає іншого гравця Баварії – Леона Горецьку.

Вже 9 вересня Німеччина зіграє товариський матч проти Японії у рамках підготовки до Євро-2024. Головний тренер Флік вважає, що команда пройшла переломний момент і розпочала новий етап.