Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильці розпочали шлях на чемпіонат світу.

Уночі на 9 вересня за європейським часом відбулась чергова частина протистоянь у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у США, Канаді та Мексиці в регіоні Південна Америка.

П’ятиразові володарі Кубку світу, бразильці, на власному полі розпочинали цей шлях матчем проти Болівії та відзначали повернення нападника аравійського Аль-Хіляля Неймара до своїх лав.

У підсумку форвард мав нагоду відзначитись на 17 хвилині, але не переграв воротаря з одинадцятиметрової позначки.

Проте перший тайм усе одно залишився за Бразилією через гол Родріго, а після перерви він та Рафінья збільшили перевагу господарів за рахунком. Гольовий пас на Рафінью віддав Неймар.

А потім настав час і самому нападнику Аль-Хіляля відзначатись забитими м’ячами, тоді як Родріго та Рафінья, навпаки, узяли на себе роль асистентів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бразилія — Болівія в 1 турі відбору на чемпіонат світу-2026:

Бразилія — Болівія 5:1

Голи: Родріго, 24, Рафінья, 47, Родріго, 53, Неймар, 61, Неймар, 90+3 — Абрего, 78

На 17 хвилині Неймар (Бразилія) не забив пенальті (воротар).

Бразилія: Едерсон — Данило, Маркіньйос, Габріел (Ібаньєс, 84), Лоді (Олівейра, 71) — Гімараєс (Жоелінтон, 71), Каземіро — Рафінья, Неймар, Родріго (Жезус, 89) — Рішарлісон (Кунья, 71).

Болівія: Віскарра — Медіна, Кінтерос, Хусіно, Суарес, Фернандес (Рока, 58) — Бехарано (Куельяр, 58), Вільяміль, Кеспедес (Урсіно, 58), Арраскайта (Куельяр, 76) — Морено (Абрего, 71).

Попередження: Неймар — Морено, Урсіно.