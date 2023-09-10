Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 9 вересня 2023 року.
Німеччина - Японія, getty images
10 вересня 2023, 11:26
Збірна Німеччини в рамках товариської зустрічі протистояла збірній Японії та поступилась з розгромним рахунком — 1:4.
Команда Фліка пропустила першою, але встановила паритет майже відразу, втім Уеда знов вивів Японію вперед, а вже під завісу гри японці забили ще двічі.
Огляд матчу:
Німеччина — Японія 1:4
Голи: Сані, 19 — Іто, 11, Уеда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2.
Німеччина: тер Штеген, Рюдігер, Зюле, Шлоттербек (Гозенс, 64), Гюндоган, Джан (Грос, 64), Вірц (Брандт, 73), Кімміх, Гаверц (Мюллер, 73), Сане, Гнабрі (Шаде, 81).
Японія: Осако, Сугавара (Хасіока, 84), Ітакура, Томіясу, Іто, Ендо, Камада (Танігуті, 59), Моріта (Танака, 75), Мітома (Доан, 84), Іто (Кубо, 75), Уеда (Асано, 59).
Попередження: Зюле (25), Ітакура (52), Гозенс (66).