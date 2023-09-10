Гравець лондонського Тоттенгема міг змінити клуб у минуле трансферне вікно.
Рішарлісон, Getty Images
10 вересня 2023, 14:36
Бразильський нападник Рішарлісон також міг опинитися у Саудівській Аравії цього літа, пише The Telegraph.
Аль-Іттіхад розглядав варіант із підписанням гравця Тоттенгема після того як Ліверпулем була відхилена пропозиція щодо Салаха. Проте цей трансфер також провалився, через нестачу часу.
Діючий контракт бразильця з Тоттенгемом розрахований до кінця червня 2027 року. У липні 2022-го "шпори" віддали Евертону за Рішарлісона 58 мільйонів євро.
Також раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад може знову спробувати підписати Салаха вже взимку.