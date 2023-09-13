Україна

Лідер "гірників" натякає на переїзд в Європу.

Опорник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко заявив, що не проти спробувати свої сили закордоном.



"Триматимемо оборону для того, щоб тримати рівень чемпіонату, бо через війну в нашій державі рівень футболу не такий, як хотілося, але ми маємо максимально тримати рівень, допомагати молоді розцвісти.



І щоб після того, як наша країна переможе у війні, ми могли сказати, що зробили все для українського футболу, бо це наша справа.



А щодо свого майбутнього, я не знаю. У мене ще рік контракту з Шахтарем, дай боже якщо буде здоров'я... В принципі почуваюся добре, інтерес досі є, побачимо. Життя покаже, це така штука, сьогодні ти тут, завтра там, але головне тримати марку, триматися на хвилі", - сказав Степаненко в ефірі ютуб-каналу Взбірна.

Раніше Степаненко прокоментував поразку від Італії у відборі на Євро-2024.