Лідер "гірників" натякає на переїзд в Європу.
ТАРАС СТЕПАНЕНКО, ШАХТАР
13 вересня 2023, 09:59
Опорник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко заявив, що не проти спробувати свої сили закордоном.
"Триматимемо оборону для того, щоб тримати рівень чемпіонату, бо через війну в нашій державі рівень футболу не такий, як хотілося, але ми маємо максимально тримати рівень, допомагати молоді розцвісти.
І щоб після того, як наша країна переможе у війні, ми могли сказати, що зробили все для українського футболу, бо це наша справа.
А щодо свого майбутнього, я не знаю. У мене ще рік контракту з Шахтарем, дай боже якщо буде здоров'я... В принципі почуваюся добре, інтерес досі є, побачимо. Життя покаже, це така штука, сьогодні ти тут, завтра там, але головне тримати марку, триматися на хвилі", - сказав Степаненко в ефірі ютуб-каналу Взбірна.
Раніше Степаненко прокоментував поразку від Італії у відборі на Євро-2024.