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Італійський півзахисник продовжить кар'єру у чемпіонаті Катару.

Катарський Аль-Арабі презентував італійського 30-річного півзахисника Марко Верратті, повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравець підписав контракт, згідно з яким він виступатиме за новий клуб протягом трьох сезонів. Італієць взяв собі 7-й номер.

Верратті грав за ПСЖ 11 років. З того часу він провів за французький клуб 416 матчів, відзначився 11 голами та 61 асистом. Півзахисник по 9 разів вигравав Лігу 1 і Суперкубок Франції, а також по 6 разів Кубок Франції та Кубок французької ліги.

Катарський клуб не вказав, скільки їм коштував трансфер нового гравця, але журналіст Фабріціо Романо раніше повідомляв, що ПСЖ отримає за Верратті 45 мільйонів євро. Портал transfermarkt оцінює його у 40 млн.

Варто зазначити, що за Аль-Арабі також виступають ще двоє колишніх гравців ПСЖ – сенегальський захисник Абду Діалло та бразильський півзахисник Рафінья.