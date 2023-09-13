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"Синьо-жовті" зіграють проти Сербії та Польщі.

Наприкінці вересня жіноча збірна України проведе два свої перші матчі на груповій стадії Ліги націй у групі В3, де зіграє проти Польщі, Сербії та Греції.

Навчально-тренувальний збір "синьо-жовтих" розпочнеться з 18 вересня.

Матч стартового туру між Україною та Сербією пройде 22 вересня у польському містечку Старогард-Гданський на стадіоні імені Казімежа Дейни. Початок – о 16:00 за київським часом.

У другому турі пройде зустріч Польща – Україна, яка відбудеться 26 вересня о 19:00. Гра пройде на Місцевому стадіоні у Гдині.

Додамо, що збір Україна розпочне з новим головним тренером – Володимиром Пятенком, який замінив Луїса Кортеса.

Також зазначимо, що вперше виклик у національну команду отримали одразу три футболістки — Яна Котик, Ірина Майбородіна та Вікторія Головач.

Склад національної жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар'я Келюшик (Кривбас), Катерина Боклач (Марсель, Франція).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Ірина Котяш (усі — Ворскла), Анастасія Вороніна (Колос), Любов Шматко (Галатасарай, Туреччина).

Півзахисники: Ірина Майбородіна (Колос), Вікторія Головач (Шахтар), Анна Петрик, Ніколь Козлова, Вероніка Андрухів (усі — Ворскла), Вікторія Гірин (Ладомир), Даяна Семків (Кривбас), Натія Панцулая, Дар’я Апанащенко (обидві — Житлобуд-1), Христина Перевізник (Карагюмрюк, Туреччина).

Нападники: Яна Калініна, Роксолана Кравчук (обидві — Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Ніцца, Франція).