Україна

Минулий тур запам'ятався двома спірними епізодами, які сталися у матчах Полісся — Оболонь та Минай — Шахтар.

Комітет арбітрів УАФ опублікував пояснення двох спірних епізодів, що сталися у матчах шостого туру української Прем'єр-ліги.

Полісся — Оболонь. Арбітр — Віктор Копієвський

90+2 хвилина

Рішення на полі: продовжити гру

Правильне рішення: пенальті та жовта картка

Пояснення/міркування: незважаючи на те, що арбітр займає правильну позицію, він концентрує свою увагу на верхній частині контакту між гравцями, які обидва намагаються підстрибнути, щоб зіграти головою в м'яч.

Очевидно, що через це арбітр не помічає, що захисник явно наступає на ступню, через що ВАР правильно запрошує рефері до перегляду та оцінки ситуації, що не була помічена на полі. Відео демонструє чіткий наступ (хоч і ненавмисний), який не дозволяє нападнику підстрибнути, щоб поборотися за м'яч.

Арбітр після перегляду відео правильно призначає пенальті та виносить жовту картку захиснику № 4 за наступ.

Минай — Шахтар. Арбітр — Дмитро Бондаренко

65 хвилина

Рішення на полі: штрафний удар та жовта картка

Правильне рішення: штрафний удар та червона картка

Пояснення/міркування: незважаючи на те, що арбітр займає правильну позицію, він призначає штрафний удар за порушення, що було скоєне гравцем № 10 ФК Шахтар, який у спробі боротьби за м'яч із захисником ФК Минай завдає удару в ногу останньому.

Із кута огляду арбітра, який, вірогідно, створював для нього сплюснуту картинку, він не побачив добре динаміки й тому виніс гравцю ФК Шахтар попередження, а насправді дії нападника є надзвичайно небезпечними (пряма нога із шипами, що були спрямовані в литку суперника).

Хоча інтенсивність при цьому не була високою, але місцем контакту була литка, і до того ж він спізнюється відносно суперника у своїх діях. Звичайно, це підштовхує до того, що рішення на полі слід оцінити як неправильне, а порушнику треба було винести червону кратку за серйозне ігрове порушення.

Нагадаємо, сьомий тур УПЛ стартує з матчу між харківським Металістом 1925 та луганською Зорею, який пройде 15 вересня, о 18:30 за київським часом.