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Для 35-річного француза це був третій гол у новому чемпіонаті.

Сьогодні, 14 вересня, відбувся матч шостого туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому Аль-Іттіхад у гостях мінімально обіграв Аль-Охдуд із рахунком 1:0.

Перемогу гостям приніс єдиний результативний удар у виконанні колишнього нападаючого мадридського Реала Каріма Бензема, який відзначився голом на 72 хвилині.

WHAT A GOAL BY BENZEMApic.twitter.com/plZ0Mzu3zv — 👑155A (@issa_umar54500) September 14, 2023

Для 35-річного француза це був другий результативний матч поспіль. Всього на його рахунку шість матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії, три забиті м'ячі та два асисти.

Після шести ігор Аль-Іттіхад лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, набравши 15 очок, однак у Аль-Хіляля та Аль-Таавона по 13 балів після п'яти зустрічей.