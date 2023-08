Інше

Результативний день для колишніх зірок топ-чемпіонатів Європи.

Сьогодні, 24 серпня, відбулися чергові матчі третього туру чемпіонату Саудівської Аравії.

У першому матчі Аль-Іттіхад у гостях розгромив Аль-Ріяд із рахунком 4:0. У складі переможців голами відзначилися Карім Бензема, Салех Аль Амрі та Абдерразак Хамдалла, який оформив дубль.

King Karim! 👑



Karim Benzema stylishly puts away his first goal in an Al Ittihad shirt! 🤩#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/ahcpSCZpUJ — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 24, 2023

Зазначимо, що для колишнього нападаючого Реала Бензема це був дебютний м'яч у чемпіонаті та друга гольова передача. Загалом на рахунку 35-річного форварда сім матчів за саудівський клуб, у яких він забив чотири м'ячі.

Аль-Ріяд — Аль-Іттіхад 0:4

Голи: Бензема, 17, Хамдалла, 25 (з пенальті), 45+10, Аль Амрі, 90+4.

У ще одній грі Аль-Хіляль у гостях також розгромно обіграв Аль-Раед із рахунком 4:0. У складі гостей свій перший гол у дебютній грі забив колишній форвард Фулгема Александар Мітрович, якому асистував Рубен Невіш. Ще один м'яч забив Абдула Аль Хамдан, а Салем Аль-Давсарі оформив дубль.

Aleksandar Mitrovic scores on his debut with a powering header! 🙌



How many is he going to get this season...? 🤔#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/fAtWqOeeQZ — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 24, 2023

Аль-Раед — Аль-Хіляль 0:4

Голи: Мітрович, 42, Аль-Давсарі, 56 (з пенальті), 69, Аль Хамдан, 89.

Насамкінець Аль-Ахлі вирвав перемогу над Аль-Ахдудом з рахунком 1:0. Єдиний та переможний м'яч був забитий на шостій компенсованій хвилині до другого тайму, а його автором став Франк Яннік Кессьє, якому асистував Роберто Фірміно.

😮‍💨 The whip from Mahrez

🤩 The header from Kessie



Franck Kessie wins it for Al Ahli in stoppage time! ⚽️#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/qUhvyFdlGb — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 24, 2023

Аль-Ахлі — Аль-Ахдуд 1:0

Гол: Кессьє, 90+6.