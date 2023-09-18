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Очільник європейського футболу прокоментував подальші плани щодо відсторонення агресора від офіційних змагань.

Від початку повномасштабної агресії проти України на країну-окупанта було накладено найбільшу в історії кількість санкцій, які стосуються різноманітних сфер економічного, політичного та соціального життя.

Зокрема, одним із подібних проявів санкційної політики було рішення керівництва УЄФА щодо призупинення дії членства росії в організації, і, відповідно, відсторонення її клубів-представників від міжнародних змагань на будь-якому офіційному рівні.

Пізніше ФІФА частково долучилась до цієї позиції й на глобальному рівні.

Однак останнім часом у різних сферах спостерігається певне послаблення санкційного тиску, тож президенту УЄФА Александеру Чеферіну під час останнього інтерв’ю довелось укотре підтвердити сталість власних позицій.

"росія буде відсторонена до завершення війни", — заявив у короткому коментарі європейський функціонер.

Нагадаємо, що на початку серпня в Лондоні відбувся матч поміж командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка на підтримку України.