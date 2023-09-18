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Очільник європейського футболу прокоментував один із можливих сценаріїв у минулому.

На початку повномасштабного вторгнення до України керівництво УЄФА ухвалило рішення про дострокове припинення дії багатомільйонного контракту з одним із своїх спонсорів — газпромом, який походить із країни-терориста.

Однак разом із тим тоді багатьом ця позиція видалась непослідовною, оскільки війна в Україні триває з 2014 року, тоді як раніше футбольна організація ігнорувала порушення кордонів суверенної держави.

Але президент УЄФА Александер Чеферін наразі дотримується іншої точки зору щодо цього питання.

"Мені це здається чистим популізмом. Європа — теж не чемпіон світу з прав людини. А популісти, які розповідають про те, із ким нам не варто мати справу, роблять це виключно для самореклами.

Ми повертаємо у футбол 97% коштів, які ми заробляємо, і я зроблю все, щоб цей вид спорту розвивався і далі", — заявив європейський очільник футболу.

Нагадаємо, що раніше Чеферін прокоментував майбутнє росіян у європейському футболі.