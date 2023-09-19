Дивіться відео найкращих моментів матчу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 19 вересня 2023 року, 14:00.
Шахтар - Порту, Фото: ФК Шахтар Донецьк
19 вересня 2023, 19:22
У рамках першого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар U-19 розгромно поступився одноліткам із Порту.
Юнацька команда португальського клубу відправила у ворота "гірників" чотири м'ячі, тоді як донецька команда залишилась задовольнятися голом "престижу" у виконанні Пушкарьова в компенсований до другого тайму час.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар U-19 — Порту U-19 у 1 турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА-2023/24:
Шахтар U-19 — Порту U-19 1:4
Голи: Пушкарьов, 90+3 — Мора, 7, 32, Мейрелеш, 38 (пенальті), Джало, 54
Попередження: Янович, 37, Ющенко, 42, Глущенко, 44, Галонський, 59 — Дініс, 61
Шахтар U-19: Кравець — Пушкарьов, Башмарін, Огарков, Галонський — Лосенко (Костриця, 76), Янович (Трифаненко, 77), Цуканов — Ющенко (Бундаш, 68), Демченко (Гармаш, 59), Глущенко (Шелекета, 59)
Порту U-19: Д. Фернандеш — М. Фернандеш, Феррейра, Гомеш, Дініс — Соуза (Бальде, 66), Олівейра (Регаль, 77), Джало (Тейшейра, 79), Мора (Мартінш, 67) — Канде (Андраде, 66), Мейрелеш