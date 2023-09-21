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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 вересня 2023 року.

Завершилася 574 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Якщо я стану президентом США я передам Україні абсолютно все, що їй потрібно для перемоги над рф", — Майк Пенс.

"Україна та США на фінішній прямій у питанні щодо постачання далекобійних ATACMS", — президент Зеленський.

"Невідомі диверсанти підірвали два літаки та вертоліт у Підмосков'ї", — ГУР. "Диверсія відбулася на аеродромі Чкаловський, де базуються урядові літаки, борти судного дня та літаки-розвідники. Невідомими особами на аеродромі, що ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів. Ушкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення. У вертольота вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який знаходився поряд з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження".

"Я попереджаю українську владу, якщо вони будуть ескалувати цей конфлікт, ми додамо ще більше продуктів до заборони в'їзду на територію Польщі", — прем'єр-міністр Польщі.

Е-декларації будуть відкритими: ВРУ підтримала пропозиції президента.

Іспанія передасть Україні нову військову допомогу. Вона включає бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети, військові вантажівки, санітарні машини та надувні човни. Кількість техніки та її найменування у Міноборони країни не назвали.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував чутки про близьку передачу Україні винищувачів Dassault Mirage 2000, які поширюються у французьких ЗМІ.

"Польща продовжить підтримувати Україну в її протистоянні з рф, незважаючи на зерновий скандал", — заступник прем'єр-міністра Польщі.

"Азербайджан всього за день вирішив завдання операції в Карабаху та відновив свій суверенітет", — Алієв. Також він заявив, що Азербайджан узяв би штурмом Карабах, якби незаконні збройні формування в Карабаху не склали зброї.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 “шахедів” по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Загалом, цієї доби ворог завдав 72 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Леонівка, Вильчики Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Біловоди, Таратутине, Грабовське Сумської області та Івашки, Уди, Плетенівка, Вільхуватка, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Невського, Білогорівки Луганської області та Новосадового, Торського, Спірного, Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Зарічне, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Дачне, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Під артилерійськими та мінометними обстрілами окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Саблуківка, Республіканець, Миколаївка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетномий комплекс “Стріла-10” та 4 артилерійських засоби противника.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!