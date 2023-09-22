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Це буде дебютний поєдинок "синьо-жовтих" у новому міжнародному турнірі.

Сьогодні, 22 вересня, у Польщі відбудеться матч стартового туру нового жіночого турніру — Ліга націй, у якому зіграють збірні України та Сербії.

До групи "синьо-жовтих", крім сербок, потрапили футболістки з Польщі та Греції.

Матч першого туру проти Сербії пройде у польському містечку Старогард-Гданські на стадіоні імені Казімєжа Дейни. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, у другому турі Україна під керівництвом виконуючого обов'язки головного тренера Володимира П'ятенка зіграє проти Польщі. Гра відбудеться 26 вересня о 19:00 у польській Гдині.