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Португальський нападник готовий продовжувати грати.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду не погоджується з тими, хто каже, що він завершує свою кар'єру.

"Кажуть, що з Роналду покінчено… але це неправда. Я буду продовжувати грати, доки мої ноги не скажуть: Кріштіану, я все".

У мене ще багато сил. Я все ще люблю футбол і забивати голи. Я все ще люблю перемагати. Вони кажуть, що я закінчив, але я все ще доводжу, що це неправда", — наводить слова Роналду Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду відзначився дублем у запальній дуелі проти Аль-Ахлі.