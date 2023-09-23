Португальський нападник готовий продовжувати грати.
Кріштіану Роналду, getty images
23 вересня 2023, 12:25
Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду не погоджується з тими, хто каже, що він завершує свою кар'єру.
"Кажуть, що з Роналду покінчено… але це неправда. Я буду продовжувати грати, доки мої ноги не скажуть: Кріштіану, я все".
У мене ще багато сил. Я все ще люблю футбол і забивати голи. Я все ще люблю перемагати. Вони кажуть, що я закінчив, але я все ще доводжу, що це неправда", — наводить слова Роналду Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду відзначився дублем у запальній дуелі проти Аль-Ахлі.